Cedi Osman yükselen yıldız ödülüne aday

Anadolu Efes’in milli basketbolcusu Cedi Osman, Euroleague tarafından 'Yükselen Yıldız' ödülüne aday gösterildi.

Euroleague tarafından her yıl verilen ‘Yükselen Yıldız' ödülüne Türk oyunculardan Cedi Osman da aday gösterildi. 22 yaşından küçük oyunculara verilen ödüle Anadolu Efes'in genç yıldızı Cedi Osman da aday gösterildi. Cedi, bu sezon lacivert-beyazlılar ile Euroleague'de 7.7 sayı, 2.7 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Öte yandan Euroleague, Spor Toto Basketbol Süper Lig ekiplerinden Darüşşafaka Doğuş'ta forma giyen Hırvat oyuncu Ante Zizic'i de listeye aldı.

NBA hakları Cleveland’da

Cedi Osman 2015 NBA draftında Minnesota Timberwolves tarafından 2 tur 31. sıradan seçilmişti. Ancak genç yıldız, daha sonra Cleveland Cavaliers'a takas edildi. Cedi'nin NBA'de hakları hala Cleveland'da bulunuyor.

THY Euroleague'in resmi internet sitesinden açıklanan listede bulunan oyuncular ve istatistikleri şöyle:

Luka Doncic: 8.5 sayı, 4.2 ribaund, 4.0 asist (Real Madrid)Ante Zizic: 12.8 sayı, 9 .0 ribaund (Darüşşafaka Doğuş)Cedi Osman: 7.7 sayı, 2.7 ribaund, 0.9 asist (Anadolu Efes)Marko Guduric: 7.1 sayı, 2.1 ribaund, 1.9 asist (Kızılyıldız)Aleksandar Vezenkov: 7.3 sayı, 3.3 ribaund (FC Barcelona Lassa)