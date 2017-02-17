Cenk Tosun’dan eleştirilere teşekkür

Cenk Tosun, kendisini gol yollarında eleştirenlere yanıt verdi. Bu söylemlere kulaklarını tıkayıp işini yaptığı söyleyen milli futbolcu, "Eleştirenlere teşekkür ediyorum, ben kendi işime bakıyorum ve takıma faydalı olabildiğim kadar faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.

Beşiktaş’ta maçın kilidini açan golü kaydeden Cenk Tosun, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Kendisini eleştirenlere yanıt veren Beşiktaş’ın yıldızı, kendisi ile ilgili söylenenlerle ilgilenmediğini ve işine odaklandığını belirtti.

Maç sonu konuşan Tosun şu ifadeleri kullandı:

“Gol oldu ya kime yazıldığı önemli değil. Takıma yazıldı sonuçta. Güzel bir ön direk koşusu yaptım. Topa sıyırdım hafif. 1-0 öne geçmek bizi coşturdu. İkinci devre hoca gereken şeyleri söyledi. Benim bulduğum golle takım ayaklandı. Yüzde yüz biz hakimdik maça. Güzel bir sonuçla İstanbul’a döneceğiz. Hafta sonu oynayacağımız Akhisar maçına ve sonraki Hapoel maçına odaklanma zamanı geldi diye düşünüyorum.”

“Ben kulaklarımı kapatıp işimi yapmaya çalışıyorum. Eleştirenlere teşekkür ediyorum, ben kendi işime bakıyorum ve takıma faydalı olabildiğim kadar faydalı olmak istiyorum.”