Emmanuel Emenike çıldırttı!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve sonra affedilen Emmanuel Emenike, Krasnodar karşısında 2 ay sonra ilk kez maça çıktı. Taraftarlar, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Nijeryalı golcüye sosyal medyadan yüklendi.

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve sonra affedilen Emenike, yaklaşık 2 ay sonra Krasnodar karşısında resmi maça çıktı. Nijeryalı golcü, en son 15 Aralık 2016'da Türkiye Kupası'nda Amed karşılaşmasında forma giymişti. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe’nin yediği ilk golde rakibini takip etmemesi ve yaptığı top kayıpları ile taraftarları adeta çıldırttı. Taraftarlar sosyal medyadan Emenike'ye ateş püskürdü.

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Fenerbahçeli taraftarlar, saç stilini değiştiren Nijeryalı golcü için sosyal medyadan, “Emenike'de değişen tek şey saçları. Sanırım maça onu göstermeye çıktı”, “Bazı kabuslar vardır, uyanamazsınız bir türlü, Emenike de öyle bir kabus” gibi yorumlarda bulundu. Advocaat ise maçtan önce “Emenike, Rusya'da iyi bilinen bir oyuncu. Hızıyla iyi işler çıkaracağını düşündüm, süratli olduğu için tercih ettim” yorumunu yaptı.