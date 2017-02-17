Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Eugenie Bouchard hayranına verdiği sözü tuttu
New England Patriots’ın şampiyonluğa ulaştığı SuperBowl maçı sırasında, Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard Twitter üzerinden bir hayranıyla iddiaya girmişti.
Girdiği iddiayı kaybeden güzel sporcu Eugenie Bouchard sözünü tuttu.
Bouchard 28-3 geri düşen Patriots’ın maçı çevirmesinin mümkün olmadığını iddia etmişti.
Hayranı John Goehrke de Bouchard'a “Patriots şampiyon olursa benimle buluşmak üzerine bahse var mısın?” sorusunu yöneltmişti.
Kanadalı tenisçi Bouchard da bunu kabul etmişti.
4 sa.
Advocaat'a Emenike tepkisi: Akıl alır gibi değil
14 sa.
Hapoel Beer-Sheva-Beşiktaş maçından kareler
15 sa.
Emenike'yi Beyaz Masa'ya şikayet ettiler
15 Şubat
Chicharito onun için nişanlısından ayrıldı
15 Şubat
Igor Tudor Galatasaray'ın Conte'si olur
14 Şubat
Sporcuların 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları
14 Şubat
İşte Jan Olde Riekerink'i çökerten 5 neden
12 Şubat
Galatasaray-Kayserispor maçından kareler
12 Şubat
'Kimse Aziz Yıldırım'a Mahmut Uslu'ya kızmayacak'
11 Şubat
Bursaspor - Fenerbahçe maçından kareler
10 Şubat
Igor Tudor sahaya dalıp, oyuncusuna fırça attı!
10 Şubat
Sigthorsson ile ilgili olay iddia: O gece hiç sakat değildi
10 Şubat
Larissa Riquelme'den yeni bomba
9 Şubat
Ronaldo'dan kadın hayranlarını üzecek karar
9 Şubat
En çok izlenen yorumcu belli oldu
8 Şubat
Atiba'nın doğum günü kutlandı