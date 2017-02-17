Eugenie Bouchard hayranına verdiği sözü tuttu

New England Patriots'ın şampiyonluğa ulaştığı SuperBowl maçı sırasında, Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard Twitter üzerinden bir hayranıyla iddiaya girmişti. Girdiği iddiayı kaybeden güzel sporcu Eugenie Bouchard sözünü tuttu. Bouchard 28-3 geri düşen Patriots'ın maçı çevirmesinin mümkün olmadığını iddia etmişti. Hayranı John Goehrke de Bouchard&#8217;a “Patriots şampiyon olursa benimle buluşmak üzerine bahse var mısın?” sorusunu yöneltmişti. Kanadalı tenisçi Bouchard da bunu kabul etmişti.. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tNew England Patriots’ın şampiyonluğa ulaştığı SuperBowl maçı sırasında, Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard Twitter üzerinden bir hayranıyla iddiaya girmişti.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tGirdiği iddiayı kaybeden güzel sporcu Eugenie Bouchard sözünü tuttu.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBouchard 28-3 geri düşen Patriots’ın maçı çevirmesinin mümkün olmadığını iddia etmişti. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tHayranı John Goehrke de Bouchard&#8217;a “Patriots şampiyon olursa benimle buluşmak üzerine bahse var mısın?” sorusunu yöneltmişti.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKanadalı tenisçi Bouchard da bunu kabul etmişti.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. .