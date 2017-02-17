Fenerbahçe’de Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinde pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde üst sahada gerçekleştirilen ve saat 15:00’de başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Krasnodar maçında görev alan oyuncular, rejenerasyona yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncuların ise koşu ve ısınma hareketleriyle ile başladıkları antrenman; pas organizasyonları ve şut çalışmaları ile sürdü, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.