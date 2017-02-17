Formaliteye kaldı

Mecit DEMİR yazdı...

Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü kadro beni şaşırtmadı. Bu sezonki tüm Avrupa maçlarında olduğu gibi orta saha üstünlüğünü eline geçirmeye yönelik hamleler yapmış Şenol hoca. Necip ve Atiba'nın hemen önünde Tolgay var. Ama Tolgay 10 numara gibi değil, savunmaya daha çok destek veren bir görevde oynadı. Plan, Quaresma ve Babel'le oyunu kanatlara açıp araya kaçıracağı adamlarla İsrail ekibinin dengesini bozmaktı.

Düne kadar kimsenin ismini bilmediği Hapoel Beer-Sheva'nın, Inter ve Southampton gibi takımların bulunduğu gruptan çıkmasının sürpriz olmadığını dün gördük. İsrail takımının dünkü 11'inin yaş ortalaması 31'di. Adamlar deta ikinci baharlarını yaşıyorlar. Tecrübelerini sahaya iyi yansıtıyorlar.

Quaresma'nın ortasında William'ın kendi kalesine attığı gol, Beşiktaş için altın değerindeydi. Ancak, böyle öne geçtikten 2 dakika sonra yenen gole ne demeli? 35 yaşındaki Barda, elini kolunu sallaya sallaya ceza sahasına yaklaşıyor, seken topu takip edip golü atıyor. Beşiktaş defansı ise uyuyor.

İkinci yarıda gereken uyarıların yapıldığı net görüldü. Beşiktaş, oyunun kontrolünü eline aldı, hatlar arasındaki kopukluklar giderildi. Cenk'in golü temsilcimize tur kapısını araladı, Atiba ile bence sonuna kadar açtı. Direkler izin verse rövanşı formalite maçına dönerdi.