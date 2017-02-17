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Hamit Altıntop: Galatasaray’da oynamak istemiyordum

Galatasaray'ın eski oyuncusu Hamit Altıntop, Alman basınına konuştu. Hamit, Galatasaray'da kendisine inanmadığını bu yüzden oynamak istemediğini söyledi.
20:2317 Şubat 2017
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Hamit Altıntop: Galatasaray’da oynamak istemiyordum

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve toplam 44 milyon TL’ye yakın bir ücret kazanan Hamit Altıntop’tan gündem yaratacak Galatasaray açıklaması geldi. Geçen hafta Bundesliga’da ‘haftanın oyuncusu’ seçilen Darmstadt’ta forma giyen Hamit, Galatasaray'dan ayrılık sürecini anlattı. Hamit sürece ilişkin olarak, “Oynamak istemiyordum. Galatasaray’da kendime inanmıyordum. Torsten Frings benimle konuştu ve beni tekrar oynamaya ikna etti” dedi.

“RUHU KAYBETTİM”

Ocak ayında ikinci kez baba olduğunu hatırlatan Hamit, “Frings beni aradığında üç cümlenin yeterli olacağını biliyordum. Frings bana enerji ve motivasyon verdi. Bana sağladıkları ruhuma çok iyi geldi. Bu ruhu eski takımımda aylar öncesinde kaybetmiştim. Fark yaratmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Her şeyimi vermeye ilk defa hazırım” diyerek Darmstadt’ta tekrar gerçek Hamit’e döneceğini söyledi.

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Darmstadt galatasaray hamit altıntop
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