İstanbul’da turu geçer

Fenerbahçe, Emenike ile oyuna başladı. Bariz şekilde kontratak oynamayı düşünmüş Advocat hoca. Ancak Fenerbahçe, bu oynamak için çabuk çıkması gerekirken atağa kalkmakta zorlandı. Alper ezdi topları, Şener de Ramirez'i bir türlü geçemedi, ayakları dolandı karşısında. Yer değiştirecek durumu da yoktu Lens gibi. Lens de geçemedi, zorlandı Ramirez'e karşı. Sol tarafa geçti, Emenike geldi sağ kanada. O da olmadı, Ramirez'i ‘milli yaptılar' derler ya, aynen öyle oldu. Şener ortalayamadı topları, Lens de geçemeyince rakibini uzaktan ortalarla topu ceza sahasına indirmekten başka çaresi kalmadı. Hal böyle olunca Sow'a ulaşmadı bu toplar. Rakip güçlü fiziği ile koşan, mücadele eden oyunuyla, Fenerbahçe'ye oynama alanı bırakmadı. İleride basıp çıkarmamaya çalıştılar, başarılı da oldular. Dönen topları da alınca Krasnodar, Fenerbahçe'ye saha içinde üstünlük sağladılar. Orta olanda mücadele gücü yüksek bir oyun oldu. Fenerbahçe, kaptığı toplarda daha çabuk çıkabilseydi, aslında istediği oyunu oynayabilecekti.

Sarı-lacivertliler, oyunun başında konsantrasyon eksikliğinden olsa gerek verilmeyecek pozisyonu verdi ve yenmeyecek golü yedi. Sow ile Hasan Ali kaçırdılar rakibini, göstere göstere 40 metre gelen Martinovich'i seyretti herkes, Claesson yere eğilerek vurduğu kafa ile attı golü. Skrtel'in eksiği bu pozisyonda net bir şekilde hissedildi.

Mehmet Topal'ın, Josef'in ve Kajer'in oyununa, Alper'in çalışkanlığı ve kaleci Volkan'ın güze kurtarışları eklenince Fenerbahçe biraz toparlandı. 1-0 kötü bir sonuç değil. Fenerbahçe, İstanbul'da taraftarının da desteğini arkasına alırsa turu rahatlıkla geçebilir. Maçın Slovak hakemi, iyi bir yönetim gösterdi.