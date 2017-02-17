Kartal pençesi

Önce kupada ardından ligde aldığı mağlubiyetle hız kesen Beşiktaş'ın yeniden irtifa yükseltmesi adına önemli bir maçtı. Rakip ligde namağlup ve lider. Küçük bir kentin büyük takımı. Mütevazi bütçesiyle, 3'te 2'si yerli oyunculardan oluşan, hızlı ve hücum seven bir kadrosu var. Sayıca az olsa da renklerine tutkuyla bağlı tribünlerinin koreografi konusunda da başarılı olduklarına dün şahit olduk. Keyifli bir mücadele olsun temennisiyle başlayan maçın ilk yarısında karşılıklı denge oyunu hâkimdi. Beşiktaş organize ataklarla golü bulmaya çalışırken, ev sahibi ekip sol kanattan kontrayla gelmeyi tercih etti. Klasik Quaresma-Cenk işbirliği ile gelen golün sevinci ise sadece birkaç dakika sürdü.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş üst üste denemelerin ardından nihayet Cenk Tosun ile golü buldu. Kara Kartal rakibin kuvvetli atakları karşısında birkaç pas hatası dışında disiplinden kopmayarak maçı verme niyetinde olmadığını da gösterdi adeta. Takımın 3 yıldır süregelen istikrar abidesi Atiba, dün de sahanın en iyi ismiydi.

Talisca'nın oyuna girişle oyunu daha iyi tutmaya başlayan Beşiktaş, 3. golü buldu ve Avrupa'da son 32 yarışında güzel bir galibiyet elde etti. İsrail'den ciddi bir avantajla dönen Beşiktaş, turu Vodafone Arena'da resmiyete döküp, daha büyük hedeflere doğru kanat çırpacağını da gösterdi. Ne diyelim, yolun sonu Stockholm'deki final olur umarız.