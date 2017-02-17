Kayserispor’a Sergen Yalçın’ın harika dokunuşu!

Sergen Yalçın'dan önce küme düşme hattına demir atan Kayserispor, yeni hocasıyla adeta kabuk değiştirdi. Yapılan 10 transfer de sarı-kırmızılıları şahlandırdı.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının en flaş takımı Kayserispor kazanmaya devam ediyor. 17. haftada Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-kırmızılılar Başakşehir’e deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu.

Ara transfer döneminde yapılan 10 transfer ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımı tanımasıyla yeşil sahadaki görüntü değil. Akhisar Belediyespor deplasmanından gol atamadan 1 puan dönen Kayserispor, 19. haftada patlama yaptı.

FENERBAHÇE’YE İÇ SAHADA 4 GOL

Orta sahaya Rotman ve Lawal takviyesi faydalarını 18. haftada göstermeye başladı. İlk önce savunmaya ağırlık veren Sergen Yalçın ve ekibi, Fenerbahçe maçında ise yeni transferlerden Varela ile Güray’ın etkili performansına Deniz Türünç katkı sağlayınca 4-1’lik galibiyet getirdi.

Sarı-lacivertlileri iç sahada farklı geçen Kayserispor, kupada nedeniyle lige verilen araya girdi.

KUPADA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Ligdeki çıkış kupada da sürdü. Gruptan ikinci çıkan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’nin önünde grubunu lider tamamlayan Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

ARENA’DA GALATASARAY’I YIKTI

17. haftada göreve gelen Sergen Yalçın’ın en etkili dokunuşu ise Galatasaray ile oynanan maçta oldu. Zirvedeki tüm rakiplerinin puan kaybettiği haftada mutlak 3 puana ihtiyacı olan dev rakibini çok iyi durduran Kayserispor, Galatasaray’ı iki korner golüyle 2-1 yıktı. Birçok gol pozisyonundan da yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 20. haftanın en flaş skoruna imza attı.

SON KURBAN BURSASPOR OLDU

Alınan 3 maçtaki 7 puan Kayserispor’u küme düşme hattından çıkaramadı. Ancak iç sahada alınan Bursaspor galibiyetiyle sarı-kırmızılılar uzun süre sonra maç fazlasıyla da olsa tehlike hattından çıktı. 22 puana yükselen Kayserispor, Bursaspor kalesine 27 şut gönderdiği ancak 6 isabet bulduğu maçta rakibine de nefes aldırmadı.

HAFTA KRİTİK MAÇ

Kayserispor ligin 22. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların kazandığı haftada maç eksiliğiyle tehlike hattına gerileyen Rizespor bu hafta Galatasaray’ı konuk edecek.

Kümede kalma yarışı yapan iki takım 24 Şubat Cuma günü Rize’de karşılaşacak.

KAYSERİSPOR’UN ARA TRANSFER DÖNEMİNDE KADROSUNA KATTIĞI İSİMLER

Varela, Güray Vural (Kiralık), Hakan Aslantaş (Kiralık), N’Guemo, Romtan (Kiralık), Lawal (Kiralık), Erkan Kaş (Kiralık), Ryan Mendes, Efe Özarslan ve Douglao