Messi Guardiola’yı geri istiyor

İngiliz basını, Lionel Messi'nin eski hocası Guardiola'yı arayarak onu geri döndürmek için ikna etmeye çalıştığını yazdı.

Barcelona ile henüz sözleşme imzalamayan Lionel Messi ile ilgili flaş iddialar ortaya atılıyor. İngiliz The Sun Gazetesi, Arjantinli yıldız ile Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Habere göre Messi, Guardiola’yı Nou Camp’a dönmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Daha önce adı Bayern Münih ile anılan Messi’nin kariyerine Barça’da devam etmek istediği belirtildi. Messi, İspanyol teknik adama Barça’ya dönüp dönemeyeceğini sordu. Arjantinli yıldız tüm oyuncuların kendisini takımın başında görmek istediğini dile getirdi.

Paris Saint Germain’e karşı alınan 4-0’lık yenilgi sonrasında, Luis Enrique’nin koltuğunun da sallantıda olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Barcelona’nın efsane isimlerinden Ronald Koeman’ın da diğer hoca adayları arasında olduğu belirtiliyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER