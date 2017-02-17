Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan Altınordu’da

Altınordu, Türkiye’yi Olimpiyatlarda temsil eden ilk erkek jimnastikçi Ferhat Arıcan’ı kadrosuna kattı. Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya almaya en yakın sporcular arasında gösteriliyor.

Bugüne kadar hayata geçirdiği projeler, tesis yatırımları, uluslararası turnuvalar, sportif başarı, futbol okulları ve genç takım organizasyonlarıyla ilkleri gerçekleştiren Altınordu, jimnastik branşını da faaliyete geçirdi. Altınordu Jimnastik Şubesi’nin ilk transferi ise Türkiye'yi Olimpiyatlarda temsil eden ilk erkek jimnastikçi Ferhat Arıcan oldu. Jimnastik projelerinin tanıtım toplantısında konuşan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 30 milyon gencin bulunduğu çok az ülke olduğunu ifade ederek, “Ferhat Arıcan gibi genç değerlerimizin çoğalması gerekiyor. Çocuklarımıza imkan sağlarsak olimpiyat sporlarında Türkiye çok yol alır” dedi.

Kadrolarına dahil ettikleri Ferhat Arıcan'ın 2020 Tokyo Olimpiyatlarında madalya almaya en yakın sporculardan olduğunu ifade eden Başkan Özkan, “Çocuklarımıza örnek olmasını istedik. İlk sporcumuzun Ferhat Arıcan olmasından dolayı çok mutluyum. Kendisi inşallah ülkemizi çok iyi temsil edecek. Artık çocuklarımız ellerindeki tabletlerden kurtulmasını istiyoruz. Şuan 87 sporcumuz var. Çocukların sporla yaşamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mertcan: Altınordu sadece bir futbol kulübü değil

Altınordu'nun 93 yıllık bir kültür olduğunu ifade eden Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Salih Mertan, “Altınordu sadece bir futbol kulübü değildir. Basketbolda şampiyonluk yaşamış bir kulübüz. Bu sene amatör branşlarda da hizmet verelim fikrini ortaya attık. Masa tenisi takımını kurup amatörden ikinci lige çıkardık. İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu sloganımızı iyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu olarak değiştirebiliriz” diye konuştu.

Altınordu Jimnastik Antrenörü Coşkun Boncuk ise, “Bir hayalimiz vardı ona başladık. 1 yılı aşkın süredir futbolcularla jimnastik eğitimine devam ediyoruz. Futbol, hız ve koordinasyon isteyen bir branş. Futbolcuların kişisel becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlıyoruz. Küçük jimnastik hareketleriyle çocuklara özgüven aşılıyoruz. Futbol antrenörlerimiz de çok mutlu” şeklinde konuştu. Boncuk, 3 aydır jimnastik spor okuluna devam ettiklerini ve Ferhat Arıcan gibi sporcular yetiştirmek istediklerini de kaydetti.

Arıcan: Büyük başarılara imza atmak istiyoruz

Ferhat Arıcan, Altınordu gibi köklü bir camiada bulunduğu için çok gururlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Olimpiyatlarda önce bayrağımızı dalgalandırıp daha sonra Altınordu adını duyurarak büyük başarılara imza atmak istiyoruz.”Türk sporunu geliştirmek adına Altınordu'ya dahil olduğunu anlatan Arıcan, antrenör Coşkun Boncuk ile birlikte hem futbolculara hem de spor okullarındaki öğrencilere eğitim vereceklerini aktardı.