Mustafa Reşit Akçay: Satranç hamlelerini dikkate almalısınız

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Olympiakos ile ilk maçta golsüz berabere kaldıkları için memnun olduğunu belirtirken, oyunu iyi okuduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nun ilk maçında Olympiakos ile Yunanistan’da 0-0 berabere kalan Osmanlıspor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, mücadele sonunda, “Çok zor bir deplasmandan berabere döndük. Özgüveni yüksek ve iyi bir takım. Deplasmanda nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık” şeklinde konuştu.

Akçay, ”Topa karşı sert bir oyun tarzını benimsedik. Temaslı oyun bizi rahatlatacaktı. Temaslı oyunu seçtik. Topa karşı sert olma konusunda stratejimiz vardı. İlk yarı daha iyiydik. Olympiakos seyircisini arkasına alarak ikinci devrede atak sayısını arttırdı. İstatistiklere baktığımızda da bizden öndeydiler. Maçı berabere bitirdik. Evimizde başarılı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

”AVRUPA LİGLERİNDE SATRANÇ HAMLELERİNİ DİKKATE ALMALISINIZ”

Olympiakos’un mücadeleye daha agresif başlayacağını beklediklerini fakat bu şekilde olmadığını ifade eden Akçay, şöyle konuştu: “Olmypiakos’un taktik anlayışı ve stratejisi olabilirdi. Biz ne olursa olsun bu stratejiyi müsabaka boyunca sürdürmekten yanaydık. Bu bir tuzakta olabilirdi. Futbolda taktik oyunları olabilir. Avrupa liglerinde satranç hamlelerini dikkate almalısınız, saygı göstermelisiniz. Biz bu saygıyı sürdürmekten yana olduk.”