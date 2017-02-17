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Numan Çürüksu Avrupa’ya damga vurdu

Osmanlısporlu futbolcu Numan Çürüksu, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.
14:1017 Şubat 2017
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Numan Çürüksu Avrupa’ya damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçlarının geride kalmasının ardından haftanın 11'i de netleşti. Deplasmanda Olympiakos ile 0-0 berabere kalan Osmanlıspor'da Numan Çürüksu, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Haftanın 11'inde yer alan isimler şöyle:

“Onana (Ajax), Kalachev (Rostov), Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Höwedes (Schalke 04), Tousart (Olympique Lyonnais), Bernardeschi (Fiorentina), Milicevic (Gent), Acheampong (Anderlecht), Dzeko (Roma), Ibrahimovic (Manchester United), Lacazette (Olympique Lyonnais)”

Etiketler
numan çürüksu Osmanlıspor
Son güncelleme: 14:18 | 17.02.2017
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