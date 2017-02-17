Olaylı maçta iki takım da skordan mutlu değil!

TFF 1. Lig'in 21. haftasındaki Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 15 puanla 17. sırada, konuk takım da aynı puanla 18. sırada haftayı tamamladı.
Maçın 83. dakikasında olaylar çıktı. Sinan Kaloğlu’nun oyundan alındıktan sonra tribüne yaptığı hareket sonrasında ortalık karıştı. Bazı taraftarlar sahaya girdi. Sinan Kaloğlu kırmızı kart gördü. Maçın sonuna 7 dakika eklendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Göksu'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kevin meşin yuvarlağa dokunamadı. Top kaleci Mihaylov'un ellerinde kaldı.
21. dakikada Sinan Kaloğlu'nun penaltı vuruşunu kaleci Muyters çıkardı. Dönen topu Abdülkadir Korkut gole çevirdi. 0-1
27. dakikada Kenan Karışık'ın ceza sahası çizgisi yakınından attığı serbest vuruş direğin üstünden dışarı çıktı.
44. dakikada Hasan'ın ara pasında Kone meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
47. dakikada Abdülkerim'in ceza sahası içerisindeki karambol şutunu defans çizgi üstünden son anda çıkardı.
48. dakikada Kone'nin soldan getirdiği topta Vedat Bora'nın şutu direğin yanından auta çıktı.
67. dakikada Hasan Kılıç'ın sağ çaprazdan sol ayağıyla vurduğu şut üstten auta çıktı.
Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Tolga Özkalfa, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey
Samsunspor: Muyters, Erkam Reşmen, N’Diaye, Abdulkadir Bardakcı, Burhan Arman, Hasan Kılıç, Vedat Bora, Kenan Karışık, Kevin (Ercan dk. 23), Kone, Göksu Türkdoğan (Lumu dk. 67)
Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mehmet Enes, Serol, Pedriel, Tolga, Abdülkadir Korkut, Hakan Olkan, Emrah (Mesut dk. 90+7) , Gökhan, Güven Varol, Sinan Kaloğlu (Tekin dk. 82)
Goller: Kone (dk. 44) (Samsunspor), Abdülkadir Korkut (dk. 21) (Mersin İdmanyurdu)
Kırmızı kartlar: N'Diaye (dk. 18) (Samsunspor), Sinan Kaloğlu (yedek kulübesinde) (Mersin İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Kenan (Samsunspor), Tekin, Tolga Şahin, Sinan, Mehmet Enes (Mersin İdmanyurdu)