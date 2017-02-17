Oturarak voleybol 1. Lig maçları Karabük’te başladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları, bugün Karabük’te başladı.

Yeni Mahalle Merkez Spor Salonu'nda açılış seremonisi ile başlayan müsabakalarda Karabük, Zonguldak, Samsun, Adana, Konya, Muğla, Diyarbakır ve Karaman'dan 9 takım mücadele edecek.Seremonide sporcuların birbirlerini selamlayarak sevgi gösterilerinde bulunması, izleyenlerden büyük alkış aldı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Oğuz Çerik, oturarak voleybol sporunun dünyada üst sıralara ulaştığını ancak henüz Türkiye'de istenen seviyede olmadığını söyledi.

Çerik, “Ama hep birlikte gayretle ülkemizi, Avrupa'da ve dünyada bu spor branşını da temsil etme başarısına ulaşacağız. Bu da siz sporculara olduğu kadar belki çok daha fazlası biz yöneticilere düşüyor. Biz, elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.