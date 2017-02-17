Şenol Güneş: Her şey bitmedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlamak için büyük avantaj sahibi olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda net bir skor alan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, tur için büyük avantaj sağladıklarını söyledi.

Şenol Güneş, “Bizim için oyun ve sonuç olarak iyi geçti. Kendi sahasının avantajını iyi kullanıyor. Zemin biraz sıkıntılıydı ama oyuncular sahaya dengeli dağılıp iyi pas yapmaya çalıştılar. İnatçı ve inançlı futbolumuzu sahaya yansıttı. Avantajı bir şekilde 2. maçımızı oynayacağız. Deplasmanda attığınız her gol önemli. Futbolda hatyaya yer yok. Hata yapınca kaybedersiniz. Kazanmak ve gol atmak önemli ve biz bunu yaptık. Rakip sistem değişikliklerine gidebiliyor. Tüm bunların hepsine hazırlıklı olarak oyuncular iyi performans gösterdi.” diye konuştu.

Her şeye rağmen rehavete yer olmadığını dile getiren Güneş, “Bu takımı kendi sahasında yenmek kolay değil, sahalarında 2. kez yeniliyorlar. Bizim karşımızda çekingen oynamaya çalıştılar ve biz bunu iyi kullandık. Her şey bitmedi, 3-1’lik skor sadece bir avantaj.” dedi.