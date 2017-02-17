Simon Kjaer’den Chelsea açıklaması

Fenerbahçe'nin başarılı ismi Simon Kjaer, Chelsea söylentilerine açıklık getirdi. Bir futbolcu olarak adının büyük kulüplerle anılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Danimarkalı, Fenerbahçe'ye odaklandığının da altını çizdi.

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Simon Kjaer, kendisi ile bir süredir ilgilenen Chelsea’ye yeşil ışık yaktı. Büyük takımlarla adının anılmasının güzel olduğunu dile getiren Danimarkalı stoper, Fenerbahçe’ye odaklandığını ama bu tür haberlerin kendisini sevindirdiğini söyledi.

Goal.com’un İngiliz edisyonuna konuşan yıldız futbolcu, “Bir oyuncu olarak bu tür söylentilere gözünüzü kulağınızı kapamanız gerekiyor, çünkü çok şey konuşuluyor. Bu tür büyük kulüplerle adınızın anılması güzel bir şey ama ben Fenerbahçe’nin oyuncusuyum. Tek odaklandığım şey bu kulüp” diye konuştu.

Sarı-lacivertlerdeki görevini düşündüğünü dile getiren başarılı savunmacı, “Her zaman grubun başarısını önemserim. Öte yandan kenddi performansımın fark edilmesi be ödüllendirilmesi gururumu okşuyor. Futbolda doğru şeyler yaptığımı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER