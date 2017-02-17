Tolga Özkalfa’dan skandal üstüne skandal!

TFF 1. Lig'de oynanan Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçına Tolga Özkalfa'nın skandal kararları damga vurdu.

TFF 1. Lig’de kümede kalma yarışındaki kritik maçta Samsunspor ile Mersin İdman Yurdu kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Mersin İdman Yurdu hücumunda Güven Varol, Samsunspor ceza sahasına doğru topla koşarken Samsunsporlu Ndiaye’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Tolga Özkalfa bu pozisyonda Ndiaye’ye kırmızı kart gösterirken, Mersin lehine frikik kararı verdi. Daha sonra ise kararını değiştirip penaltı noktasını gösterdi. Samsunsporlu oyuncuların yoğun itirazlarına rağmen penaltı kararı değişmedi.

Kullanılan penaltı vuruşunda topu Samsunspor kalecisi kurtarırken, dönen topa Mersinli futbolcunun vuruşunda konuk ekip 1-0 öne geçti. Dönen topu tamamlayan Mersinli futbolcunun da penaltının kullanılış anında ceza sahası içinde olduğu görüldü.

(Görüntüler TRT Spor’dan alınmıştır.)