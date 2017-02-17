Tudor’dan flaş Bruma kararı!

Galatasaray’da yıldız futbolcu Bruma, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmadı. Portekizli futbolcu Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Wesley Sneijder ve Eren Derdiyok sakatlıkları dolayısıyla Rize maçı kafilesine alınmazken Bruma’nın olmayışı şaşkınlık yarattı.
Teknik direktör Igor Tudor’un, Beşiktaş derbisinin önemini düşünerek böyle bir karara imza attığı dile getiriliyor.
İşte Galatasaray’ın Rizespor kamp kadrosu:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Berk İsmail Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.