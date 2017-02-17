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GALATASARAY
18 Şubat 2017 19:00
ÇAYKUR RİZESPOR
vs
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Tudor’dan flaş Bruma kararı!

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, Beşiktaş derbisinin önemini düşünerek Bruma'yı Rizespor maçı kafilesine almadı.
15:0717 Şubat 2017
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Tudor’dan flaş Bruma kararı!

Galatasaray’da yıldız futbolcu Bruma, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmadı. Portekizli futbolcu Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Wesley Sneijder ve Eren Derdiyok sakatlıkları dolayısıyla Rize maçı kafilesine alınmazken Bruma’nın olmayışı şaşkınlık yarattı.

Teknik direktör Igor Tudor’un, Beşiktaş derbisinin önemini düşünerek böyle bir karara imza attığı dile getiriliyor.

İşte Galatasaray’ın Rizespor kamp kadrosu:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Berk İsmail Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.

17 Şubat 2017 Sneijder ve Derdiyok, Rizespor maçında yok Galatasaray, Süper Lig'de 22. haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisini düşünerek sakat oyuncularını Rize'ye götürmeyecek. İlgili Haberi Oku

Etiketler
bruma Çaykur Rizespor galatasaray Sneijder
Son güncelleme: 15:09 | 17.02.2017
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