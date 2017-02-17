Vites yükseltmek şart

Bir gün önce kadro bilgisi ulaştığında, Necip'in orta sahada oynayacağı, Tolgay'ın ilk 11'e gireceği ve Oğuzhan ile Talisca'nın dinlendirileceğini öğrenmiştik. Maç öncesi röportajında Şenol Güneş'e bu tercihlerin nedeni sorulduğunda rakibin iki bekinin sürekli çıktığını, orta sahada ise iki oyuncunun ileriye dönük oynadığını belirtti. Fakat karşılaşma başlayınca belli oldu ki İsrail ekibi hiç böyle oynamıyor. Ya da Beşiktaş'tan fazla çekindikleri için teknik direktörleri farklı bir sistem düşünmüş. Topun arkasına geçen Hapoel takımı oyunu kendi sahasında kabul etmeye razı oldu ve sürekli pres yaparak temsilcimizi bozmaya çalıştı.

AYNI SEVİYEDE DEĞİL

Aslında Beşiktaş'ın da rakibin üstüne pek gitmeye niyeti yoktu. Nihayetinde bir deplasman maçı ve beraberlik bile avantajlı bir skor sayılacak. Ancak Hapoel hiç gelmeyince siyah-beyazlılar rakip sahaya yerleşmeye başladı. Ara paslarla çok defa savunmayı aşmak istediler ama defans oyuncuları birbirine yakın oynayınca pek mümkün olmadı. Nitekim kanattan gerçekleştirilen ilk etkili atakta Quaresma'nın ortasında ön direğe iyi koşu yapan Cenk, topun rakibe çarpması sayesinde Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Hemen ardından zincirleme savunma hatasıyla yenen gol temsilcimize yakışmadı ama bir kanat ortası daha 2. golü getirdi.

Beşiktaş maçın genelinde fazla tempoyu yükseltmeden ama oyuna hâkim olarak üstünlüğü sağladı. Net gözüktü ki Hapoel Beer Sheva ekibimizi zorlayacak seviyede değil. Kendi evlerinde bile baskı kuramadılar. Tur problem olmaz ama Beşiktaş hem UEFA Avrupa Ligi'nde ilerleyebilmek hem de ligde liderliğini koruyabilmek için vites yükseltmesi gerekiyor.