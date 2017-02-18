6 puanlık maçta Altınordu son dakikada kazandı!

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Altınordu, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından İzmir temsilcisi 28 puana yükselirken, konuk takım 26 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.
15. dakikada Okan Derici’nin sert şutunda top filelerle buluştu. 1-0
32. dakikada Tiago'nun pasında topla buluşan Pote’nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
48. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Pote, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
67. dakikada Hasan Kabze'nin pasında topla buluşan Erdoğan'ın şutunu kaleci Zülküf son anda kornere çeldi.
87. dakikada Erdoğan'ın kullandığı kornerde direk dibinde topla buluşan Hasan Kabze topu auta gönderdi.
90+2. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Beykan, topu ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Bornova
Hakemler: Ali Şansalan, Ata Yıldırım, Bilal Gölen
Altınordu: Erce, Uğur, Yusuf Acer, Sinan, Erdoğan, Arif, Abdulkadir (Barış dk. 87), Alican, Yusuf Abdioğlu, Okan (Beykan dk. 66), Hasan (Fatih dk. 90+3)
Adana Demirspor: Zülküf, Göksu, Servan (Alican dk. 89), Mehmet, Franck Pote, Waldison (Berkay dk. 79), Onur, Oğuzhan, Raspopovic, Tiago, Leroy George (Berat dk. 89)
Goller: Okan Derici (dk. 15), Beykan Şimşek (dk. 90+2) (Altınordu), Franck Pote (dk. 48) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Franck Pote, Waldison, Mehmet Taş (Adana Demirspor), Uğur (Altınordu)