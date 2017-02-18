‘Abi yandınız’

Selçuk’u arayan Karabüklü Kerim, “Abi yandınız! Tudor’un idmanları bayıltıyor. Biz temmuzdan bu yana koşuyoruz” diyerek, ‘ağır tempoya hazırlıklı olun’ mesajı verdi.

Galatasaray’da Igor Tudor rüzgarı sert eseceğe benziyor… Konuşmalarında sürekli mücadele ve takım ruhu vurgusu yapan, Bruma’yı kadro dışı bırakarak takıma ilk gözdağını veren Hırvat çalıştırıcı için bir uyarı da Karabüksporlu Kerim Zengin’den geldi. Tudor’un Galatasaray’a gitmesinin ardından arkadaş olduğu Galatasaray kaptanı Selçuk İnan’ı telefonla arayan Kerim’in, “Abi yandınız! Tudor’un idmanları bayıltıyor. Biz Temmuz’dan bu yana koşuyoruz” diyerek ‘ağır tempolu antrenmanlara hazırlıklı olun’ mesajı verdiği bildirildi. İtalyan ekolünde yetişen İgor Tudor, çalıştırdığı takımlara aşırı yükleme yapması ile biliniyor. 38 yaşındaki teknik adam, imza töreninde PAOK’ta bu yüzden 7 ayda 45 sakatlığın yaşandığı sorusuyla karşılaşmıştı.

ACI ÇEKECEK AMA ‘FİT’ OLACAK

Ancak Tudor, “O rakamlar biraz abartılı. Evet bazı sakatlıklar yaşandı ama normalin sadece biraz üzerinde” yanıtını vermişti. Yunan gazeteciler de Igor Tudor’un antrenman tekniklerinin zorluğuna vurgu yaparak, “Galatasaray kısa bir zaman içinde Türkiye’nin en fit ve en iyi çalışan takımı olacak. Ancak bu seviyeye ulaşırken elbette hiçbir şey acı çekmeden olmayacak” yorumunda bulundular.

ERGOMETRE SONUÇLARINI BEĞENMEDİ

Igor Tudor’un göreve başladıktan sonra ilk işinin futbolculara ait ‘ergometre testi’ sonuçlarını incelemek olduğu bildirildi. Maç ve idman sırasında kasların yaptığı işi ölçen raporların, Hırvat teknik adamı hiç memnun etmediği gelen haberler arasında. En yüksek oran savaş pilotlarında 12 olarak ölçülen ergometre testinde, en düşük oran ise masa başı işi yapan kişilerde 1.5 olarak hesaplanıyor. Faal bir futbolcu için bir yüzücünün yakaladığı 8 oranı ideal olarak kabul ediliyor. Galatasaray’da bazı oyuncuların bir marangoz için ideal kabul edilen 6 ergonometri oranına sahip olduğu öğrenildi.