Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ANTALYASPOR
18 Şubat 2017 13:32
ANTALYASPOR
0 - 0
KARABÜKSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Antalyaspor – Kardemir Karabükspor

Ligde son haftaların formda takımı Antalyaspor, hafta arasında Igor Tudor'un ayrılığı ile sarsılan Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor.
13:2518 Şubat 2017
0
Antalyaspor – Kardemir Karabükspor

Antalyaspor ile Karabükspor Süper Lig’in 21. haftasında karşı karşıya geliyor. Son maçında Atiker Konyaspor deplasmanında 9 kişiyle beraberliği kurtaran Antalyaspor, Igor Tudor’un ayrılığı ile sarsılan Kardemir Karabükspor’u konuk ediyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIAntalyaspor – Kardemir Karabükspor

Bu sezon sahasında tek yenilgisi olan ve son 5 maçtan galibiyet ile ayrılan Rıza Çalımbay’ın öğrencileri Igor Tudor’suz Karabükspor’u devirerek serisini devam ettirmek istiyor. Sahasında Galatasaray ve Beşiktaş’ı deviren Karabükspor ise deplasmandaki kötü gidişini bu maçta bitirmeyi hedefliyor.

MAÇ KADROSU

Etiketler
Antalyaspor antalyaspor kardemir karabükspor Kardemir Karabükspor
Son güncelleme: 13:28 | 18.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER