Antalyaspor – Kardemir Karabükspor

Antalyaspor ile Karabükspor Süper Lig’in 21. haftasında karşı karşıya geliyor. Son maçında Atiker Konyaspor deplasmanında 9 kişiyle beraberliği kurtaran Antalyaspor, Igor Tudor’un ayrılığı ile sarsılan Kardemir Karabükspor’u konuk ediyor.
Bu sezon sahasında tek yenilgisi olan ve son 5 maçtan galibiyet ile ayrılan Rıza Çalımbay’ın öğrencileri Igor Tudor’suz Karabükspor’u devirerek serisini devam ettirmek istiyor. Sahasında Galatasaray ve Beşiktaş’ı deviren Karabükspor ise deplasmandaki kötü gidişini bu maçta bitirmeyi hedefliyor.