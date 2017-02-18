Antalyaspor – Kardemir Karabükspor

Ligde son haftaların formda takımı Antalyaspor, hafta arasında Igor Tudor'un ayrılığı ile sarsılan Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor.

Antalyaspor ile Karabükspor Süper Lig’in 21. haftasında karşı karşıya geliyor. Son maçında Atiker Konyaspor deplasmanında 9 kişiyle beraberliği kurtaran Antalyaspor, Igor Tudor’un ayrılığı ile sarsılan Kardemir Karabükspor’u konuk ediyor.

Bu sezon sahasında tek yenilgisi olan ve son 5 maçtan galibiyet ile ayrılan Rıza Çalımbay’ın öğrencileri Igor Tudor’suz Karabükspor’u devirerek serisini devam ettirmek istiyor. Sahasında Galatasaray ve Beşiktaş’ı deviren Karabükspor ise deplasmandaki kötü gidişini bu maçta bitirmeyi hedefliyor.