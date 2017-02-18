Bayern Münih puanı 90+6’da kurtardı

Lider Bayern Münih, Hertha Berlin deplasmanında zorlandı. Konuk takıma 1 puanı getiren golü 90+6'da Lewandowski kaydetti.

Almanya Bundesliga’nın 21. haftasında Hertha Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Son deplasman yenilgisinden bu yana dış sahada puan kaybetmeyen Bayern, 21. dakikada Ibisevic’in golüyle 1-0 geriye düştü. Maç boyunca rakibinin baskısına direnen Hertha Berlin duraklama dakikalarında yıkıldı.

Maça ilk 11’de başlamayan ve 61. dakikada oyuna giren Robert Lewandowksi 90+6. dakikada golünü atarak takımını yenilgiden kurtardı. Polonyalı golcü bu sezon tüm kulvarlardaki 25. golünü kaydetti.

Bu sonuçla Hertha Berlin 34 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada yer alırken, Bayern Münih de 50 puanla zirvede…