Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Akhisar Belediyespor ile 19 Şubat pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş’ta Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, top kontrolü, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

İdmana tedavisine başlanan Matej Mitrovic katılmadı. Bireysel programına devam eden Caner Erkin takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.