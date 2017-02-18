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BEŞİKTAŞ
19 Şubat 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
AKHİSAR BELEDİYESPOR
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Beşiktaş’a kötü haber! Mitrovic sakatlandı

Beşiktaş'ın stoperi Mitrovic, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında sakatlandı. Sırp oyuncu, Akhisar Belediyespor maçında yok!
18:5318 Şubat 2017
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Beşiktaş’a kötü haber! Mitrovic sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Matej Mitrovic’in sağ kalça Tensor Fascia ve Gluteus Medius kaslarında darbeye bağlı Tip3A (Grade1) yırtık ve kanama olduğunu bildirdi.

Mitrovic, yarın oynanacak Akhisar Belediyespor maçında forma giyemeyecek. Tosic’in cezası nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş, Akhisar karşılaşmasında stoperde Rholdolfo’ya forma verecek.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Hapoel Beer Sheva maçında sakatlanan oyuncumuz Matej Mitrovic’in yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucu, sağ kalça Tensor Fascia ve Gluteus Medius kaslarında darbeye bağlı Tip3A (Grade1) yırtık ve kanama tespit edildi.

Matej Mitrovic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlandı.

Etiketler
beşiktaş Matej Mitrovic spor toto süper lig
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