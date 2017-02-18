Bu filmi görmüştük

Fenerbahçe’nin Krasnodar deplasmanında oynadığı maç sonrası Kjaer'in takımın hücum organizasyonlarını eleştirmesini iyi okumak lazım. “Top ayağımızdayken bir şeyler üretmeliyiz. Girdiğimiz pozisyonlar, sadece tesadüf eseri girdiğimiz pozisyonlar olmamalı” diyerek isyanını dile getirmiş Kjaer.

“Lens bir şeyler yaparsa takım hücuma çıkıyor, aksi halde pozisyon bile üretemiyoruz” demek istemiş kibarca…

Bir taraftar sosyal medya hesabından, “Kötü bile oynayamıyoruz” diye bir yorum yapmış. 2 aydır resmi maç yapmayan sıradan bir Rus takımına karşı sergilenen futbolu özetlemiş aslında.

Geçen sezona dönelim. Vitor Pereira'lı günlere… Fenerbahçe tarihinin en pahalı takımını yönetemeyen Portekizli hoca, ligde Advocaat'tan fazla puan toplamıştı. Avrupa Ligi son 32 turunda 2 ay resmi maça çıkmayan bir başka Rus takımı Lokomotiv Moskova'yı rahat elemişti.

Advocaat ne verdi Fenerbahçe'ye? Disiplin. Van Persie artık tavır yapmıyor.

Başka?

Manchester United'ı yendi.

Başka?

Ama bu kadroyu o kurmadı. Tamam da bir takımın başında 7. ayını geçiren bir teknik adam B planı üretemez mi?

Fenerbahçe'nin büyük bir coşkuyla oynadığı hangi maçı sayarsınız bana?

Alan daralt, rakibini bekle, topu kazan, Lens'e at, o orta yapsın veya adam eksiltip ceza sahasına girsin, Fenerbahçe gol atsın…

Bu mudur Fenerbahçe'nin sistemi? Geçen sezon Lens'in yerine Nani vardı, Pereira da aynı şekilde kurguluyordu takımı…

Şimdi yönetim B planı bulunmamasına rağmen yeni kontrat önerdiği Advocaat'tan yanıt bekliyor…

UEFA kriterleri nedeniyle yaz döneminde de sattığın oyunculardan gelecek para kadar bonservis ödemesi yapacaksın. Kjaer dışında para edecek kaç futbolcun var? Emenike, Wiel, 2 ay takım aradı da ne oldu? Lens'in kiralık olduğunu da hatırlatalım…

Mehmet Ekici dışında bonservisi elinde alabileceğin futbolcu var mı veya bunun hazırlıkları yapıldı mı?

Advocaat kalır mı, gider mi bilmem ama “Yeterince param var” diyen 69 yaşındaki bir teknik adamın devam etse bile transfer yapılamaması durumunda lig başlamadan veya birkaç hafta sonra görevinden ayrılması beni şaşırtmaz.

Ya sizi?