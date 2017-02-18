Bursaspor 360 dakikada 5 isabetli şut çekti

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Bursaspor, ilginç bir istatistiğe imza attı. Yeşil-beyazlı takım, ligde çıktığı son 4 maçta yalnızca 5 isabetli şut atabildi. Timsah, bu maçlarda 1 gol buldu.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda büyük düşüş yaşayan Bursaspor’un kötü performansı istatistiklere de yansıdı. Yeşil-beyazlı takım, son 6 haftadır ligde galibiyet elde edemezken, son 4 maçta ise adeta rakip kaleye yaklaşamadı. 4 maçta yalnızca 5 kez isabetli şut çekebilen Bursaspor, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

Bursaspor'un son 4 maçta aldığı sonuçlar ve attığı isabetli şut sayıları şöyle:

Bursaspor-Adanaspor: 0-1 (1)

Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0 (2)

Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1 (1)

Kayserispor-Bursaspor: 2-0 (1)