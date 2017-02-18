Bursaspor çöktü! Son 2 ayda…

Ligde son 6 haftadır galibiyete hasret kalan Bursaspor, bu periyotta 7 milyon TL’yi aşan kayıp yaşadı. Son galibiyetini 19 Aralık 2016 tarihinde alan yeşil-beyazlılar, oynadığı son 6 maçta da yalnızca 3 gol atabildi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor’da, kötü gidişat sürüyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ligin ilk 11 haftalık periyodunda yalnızca 2 mağlubiyet alan Timsah, 12. haftada oynanan Galatasaray maçında alınan 3-1'lik mağlubiyetle adeta dibe vurdu. Yeşil-beyazlı takım, ligde son galibiyetlerini Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'a karşı 2-1'lik skorlarla elde etti. Geride kalan 10 maçta 7 mağlubiyet alan Bursa temsilcisi, son yılların en kötü performansını sergiledi.

2 ayda 7 milyon TL'yi aşkın kayıp

İki ayda çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden yeşil-beyazlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) galibiyet ve beraberliklerde verdiği performans primlerinden de 7 milyon 150 bin TL’lik kayıp yaşadı.