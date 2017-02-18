Çanakkale Belediyespor 2-3 Fenerbahçe

2016-2017 Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Çanakkale Belediyespor, Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertli takımın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Sait Akdemir, Mehmet Ali Çiftçi
Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Sinem Barut, Jerkov Mia, Buse Kayacan, Ceren Kestirengöz, Jana Kulan, Şule Yetimoğlu, Ceren Çınar, Elif Uzun, Gözde Dal, (Hande Şahbaz)
Fenerbahçe: Dicle Nur Babat, Grothue Balkestein, Ezgi Dilik, Eda Dündar Erdem, Kim Yeon Koung, Melis Yılmaz, Natalia Pereira Zilio, Merve Dalbeler, Polen Uslu Pehlivan, Nootsara Tomkom, Şeyma Ercan, Guidetti B. Toksoy, (Ergül Avcı, Meliha İsmailoğlu)
Setler: 20-25, 25-20-19-25-25-22-14-16
Süre: 126 dakika (27-27-25-28-19)