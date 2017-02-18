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Canik Belediye deplasmanda kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 18. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, kendi sahasında Canik Belediye’ye 86-82 mağlup oldu.
17:1518 Şubat 2017
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Canik Belediye deplasmanda kazandı

Tosyalı Toyo Osmaniye 82-86  Canik Belediye

Salon: Tosyalı Arena

Hakemler: Ergin Sarı xxx, Ogün Cılız xxx, Abdullah İlik xxx

Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 26 xxxx, Tuğçe İnöntepe 6 xxx, Gardner 20 xxxx, Marina Bas 24 xxx, Grinsven 6 xx

Başantrenör: Harun Poyraz

Canik Belediyespor: Eldebrink 14 xxx, Ayşe Pelin Gürçavdı 4 xx, Tuğba Taşçı 2 xx, Hülya Çoklar 2 xx, Murph 26 xxx, Mircheva 27 xxxx, Babkina 11 xxx

Başantrenör: Erman Okerman

1. Periyot: 25 – 24 (Tosyalı Toyo Osmaniye lehine)

Devre: 45 – 40 (Tosyalı Toyo Osmaniye lehine)

3. Periyot: 58 – 61 (Tosyalı Toyo Osmaniye aleyhine)

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi canik belediye Tosyalı Toyo Osmaniye
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