Çaykur Rizepspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray yeni teknik direktörü Igor Tudor ile Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan arıyor. Peki Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray’da yeni dönem bugün resmen başlayacak. Kayseri yenilgisinin ardından Jan Olde Riekerink ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Karabük macerasını olaylı bir şekilde sona erdiren Igor Tudor yönetiminde ilk maçına çıkacak. Yeni Rize Stadı’nda oynanacak olan Çaykur Rizespor – Galatasaray maçında hakem Halis Özkayha düdük çalacak. Çaykur Rizespor deplasmanında Galatasaray’ın başındaki ilk tecrübesini yaşayacak Hırvat çalıştırıcı, takımdaki eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle oyun planında köklü bir değişime gitmeyecek. Eren'in sakatlığı yüzünden çift forvet oynayacak oyuncusu bulunmayan 38'lik çalıştırıcı, 4-2-3-1'den vazgeçmeyecek.

Galatasaray’ın sistemi ve oyun planı aynı kalacak ama sahadaki mücadele gücünün değişmesi bekleniyor. Oyuncularından hem hücuma hem de defansa katkı vermelerini isteyen Igor Tudor, savaşmayana forma vermeyeceğini son toplantıda takımına duyurdu. Galatasaray'ın çiçeği burnunda çalıştırıcısı, 2 hafta önce Karabük'ün başındayken deplasmanda 1-0 kaybettiği Ç.Rizespor ve hocası Hikmet Karaman'dan rövanşı da almaya çalışacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Çaykur Rizespor – Galatasaray maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, Mehmet, Oboabona, Ümit, Özgür, Saadane, Petrucci, Oğulcan, Recep, İsmael, Edonwoyi

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Chedjou, Linnes, De Jong, Selçuk, Yasin, Josue, Rodrigues, Podolski