Cenk Ibrahimovic’i solladı

İsrail’de galibiyetin kilidini açarak takımını sırtlamaya devam eden kariyerinin zirvesindeki Cenk Tosun, UEFA Avrupa Ligi’nde dünya yıldızlarını sollayıp haftanın oyuncusu seçildi.

İki gole katkı sağlayıp İsrail zaferinin mimarı olan Cenk Tosun, UEFA'nın anketinde ‘Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu' oldu. Beşiktaş'ın gol makinesi, son 32 turu ilk maçlarında hat-trick yapan Manchester United'dan Ibrahimovic, Roma'dan Dzeko ve 2 gol kaydeden Lyon'un forveti Lacazette'yi büyük farkla geride bırakmayı başardı.

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Ligde 15 golle krallık yarışında ilk sırada bulunan Tosun, bu sezon Avrupa'da ikinci kez rakip ağları sarstı. İsrail'de skoru 2-1 üstünlüğe taşıyıp galibiyetin kilidini açan milli forvet, Vodafone Arena'daki Benfica maçındaki volesiyle de 3-0'dan 3-3'e tarihi dönüşte takımını ateşleyen isim olmuştu. Beşiktaş’ın golcüsü, ‘haftanın futbolcusu' anketinde aldığı yüzde 71 oyla uzak ara ipi göğüsledi. Yarışta İsveçli İbrahimovic, yüzde 18'le 2'nci, Edin Dzeko ise yüzde 8'le 3'üncü oldu.