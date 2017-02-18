Ergin Ataman Banvit’i tebrik etti

Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası'nda mağlup oldukları Banvit maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman ise Banvit’i tebrik ederek, çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Ataman, basın toplantısında şunları kaydetti:

“Güzel bir maç oldu. maç gitti geldi. İlk periyotta kötü oynadık ama 3’üncü periyottan itibaren iyi basketbol oynamaya başladık. Maçın son bölümüne de ciddi bir avantajla girdik ama Göksel’in yorulması ve kenarda iki-üç dakika dinlenmesiyle o ana kadar Göksel, Theodore’u çok iyi durdurmuştu. Theodore çok iyi ritim buldu ve durduramadık onu. Ondan sonrada biz atamadık onlar attılar ve finale kaldılar. Banvit’e finalde başarılar diliyorum.”