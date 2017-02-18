Fatih Altaylı: Galatasaray’a başkan adayı olurum

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Fatih Altaylı, yönetimin başarısızlığını varlıkları satarak kapamaya çalıştığını ve böyle gitmesi halinde başlanlığa aday olabileceğini söyledi.

Yönetiminin kendi hatalarını varlıkları satarak kapattığını söyleyen Altaylı, Galatasaray’ın elden gittiğini belirtti ve “Böyle giderse Galatasaray başkanlığına aday olurum” ifadesini kullandı:

“BU YÖNETİM YEDİKLERİ HALTI GALATASARAY’IN VARLIKLARINI SATARAK KAPATTI”

“Emlak Konut’la yapılan anlaşma için ‘500 milyon dolar’ dedi, ‘500 milyon TL’ çıktı. Bu paranın 342 milyon TL’sini aldı. Bunlar kendi yedikleri haltı, Galatasaray’ın elindeki varlıkları satarak kapattı.

Galatasaray’ın her şeyi temlikli olduğu için Aktifbank’tan kredi aldılar. Dolar faizi yüzde 20 olarak anlaşma yaptı bunlar. Galatasaray’ın mülklerini satarak 1.5-2 senede kendi oluşturdukları borçları ödediler. Borçları ödedin, ama barutun bitti.

Bundan sonra barut gelecek mi, bilmiyoruz. Belki 1-2 sene sonra. Son barut gelecek mi? Belki 5 sene sonra… Dandik stoperleri alan, Trabzon’un bedavaya bırakacağı Cavanda’ya 2 milyon, Serdar’a 4.5 milyon Euro vererek Galatasaray’ı bitirdiler. Galatasaray’ın geleceği karanlık, bu adamlar varken daha da karanlık.

Ben görevden hiç kaçmadım. Hangi yönetim beni göreve çağırsa ‘hayır’ demedim. Böyle giderse Galatasaray başkanlığına aday olurum. Yarın öbür gün ‘bir zamanlar Galatasaray gibi müthiş bir takım varmış’ derlerse, ‘Ben aday oldum ama beni seçmediler’ demek için aday olurum.”

GALATASARAY 3. LİG’E DÜŞEBİLİR

Fatih Altaylı, bir gazetecinin mevcut Galatasaray yönetiminden birinin telefon açıp ‘Bize teknik direktör olarak kimi önerebilirsin? sorusunu sormasıyla ilgili olarak “Galatasaray elden gidiyor. Torunlarımız Galatasaray’ın 3. Lig’e düştüğünü görebilirler” diye konuştu.

LEVENT NAZİFOĞLU’NU GÖRÜNCE CİNLERİM TEPEME ÇIKIYOR

Levent Nazifoğlu’nu gördüğüm zaman cinlerim tepeme çıkıyor. ‘Yüksek stoper bulamadık’ diyor, peki o zaman niye alçak aldın? Oyuncu almak için oyuncu mu alıyorsun sen? Bu transferlerden senin çıkarın ne, niye kulübün parasını sokağa atıyorsun? Peter Crouch’u stoper mi oynattılar kardeşim? Puyol 2.5 metre miydi acaba? Başından sonuna zırvalık bu açıklama. Sürekli bir enkaz edebiyatı. Parasızlık diyorlar, 20 oyuncu almış bu yönetim. Bunlar içinde Podolski dışında banko oynayacak adam yok. Josue’yi aldın, niye Josue sonradan oyuna giriyor? Bruma oyun kurucu olursa takım da böyle kafası kesilmiş tavuk gibi oynar. En kötü De Jong orada oynar. Podolski’yi al, Eren’i de forvete koy. Ama dediğim gibi zeka yok. Mehmet Özbek, Dursun Özbek ve Levent Nazifoğlu isimlerinden hangisi önemli isim? Bunlar koltuktan önem kazanmış ama asla değerli isimler değil. 20 oyuncuya 50 milyon Euro bonservis, 30 milyon Euro maaş vermişler. Hani para yoktu kardeşim? 1. haftanın sonunda ‘Tudor’u keşke Galatasaray alsa’ dedim.