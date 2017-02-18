Fenerbahçe ile Kasımpaşa 68. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 8 maçta da kazanmayı başardı. İki ekip şimdiye dek 67 kez karşılaşırken, Fenerbahçe 58, Kasımpaşa 7 galibiyet aldı. 2 maç ise berabere bitti.

Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, son haftaların formda takımı Kasımpaşa’yı konuk edecek. Yarın Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Fırat Aydınus’un yöneteceği 90 dakikada Serkan Ok ve Mehmet Cem Hanoğlu yardımcı hakem olarak görev alacak. İlk yarıda oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 5-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son dönemde Kasımpaşa karşısında oldukça iyi sonuçlara imza atıyor. Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 8 mücadelede galibiyete uzanırken, Kasımpaşa, rakibi önünde son galibiyetini 29 Eylül 2012 tarihinde sahasındaki maçta 2-0 kazanarak elde etti.

İki takım bugüne kadar toplamda 67 kez karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe bu maçların 58’ini kazandı. Kasımpaşa sahadan 7 kez galibiyetle ayrılan taraf olurken, bu maçlarda sadece 2 kez beraberlik çıktı. 1924 yılında oynanan ilk maçta Fenerbahçe rakibini 10-0 mağlup ederken, bu skor iki ekip arasındaki en farklı sonuç olarak da öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 1944 yılında oynanan mücadelede de rakibini farklı devirmeyi başardı. Kasımpaşa’nın 1-0 öne geçtiği karşılaşma, 10-1’lik sonuçla Fenerbahçe lehine neticelendi. İki ekip, 1959 yılında oynanan mücadelede 1-1 berabere kalırken, diğer beraberlik de 1962 senesinde gerçekleşti. İki takımın arasında oynanan son 20 maçta, eşitlik çıkmadı. Son 20 mücadelede Fenerbahçe 17, Kasımpaşa da 3 kez kazandı.

Fenerbahçe’de 3 isim cezalı

Medipol Başakşehir’i sahasında 4-0 yenerek çok formda olduğunu gösteren Kasımpaşa’da, zorlu karşılaşma öncesinde 2 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Forvet hattında forma giyen Etoundi ve Batuhan, Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ise Salih Uçan’ın durumu belirsiz. Bu isim dışında takımın 3 önemli yıldızı, cezası nedeniyle Kasımpaşa’ya karşı kadroda yer alamayacak. Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından ceza alan Robin van Persie’nin yanı sıra, Bursaspor karşılaşmasında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Jermain Lens ve Alper Potuk, Kasımpaşa’ya karşı mücadelede edemeyecek.

Hazırlıklar sürüyor

Kuban Krasnodar ile oynanan Avrupa Ligi mücadelesinin hemen ardından İstanbul’a gelen ve Kasımpaşa karşılaşmasının çalışmalarına dün başlayan Fenerbahçe, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Kasımpaşa da bugün yapacağı çalışmanın ardından, Fenerbahçe mücadelesi için kampa girecek.