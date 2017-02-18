Fenerbahçe – Olympiakos maçı biletleri tükendi

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Yunan temsilcisi ile yapacağı maçın biletleri kısa sürede tükendi.

THY Euroleague’in 23. haftasında 23 Şubat Perşembe günü Ülker Sports Arena’da oynanacak Fenerbahçe ile Olympiakos karşılaşmasının biletleri tükendi. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konula ilgili yapılan açıklama şöyle:

“23 Şubat Perşembe akşamı 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak Turkish Airlines Euroleague 23. hafta maçı olan Fenerbahçe-Olimpiakos karşılaşmasının, satışa çıkarılan tüm biletleri tükenmiştir. Büyük Fenerbahçe taraftarına, göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.”

Euroleague’de geride kalan 22 hafta Olympiakos 16 galibiyet, 6 mağlubiyetle averajla 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe ise 14 galibiyet, 8 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında Yunanistan’da oynananson maçı Olympiakos 71-62 kazanmıştı.