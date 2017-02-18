Fenerbahçe’de mecburi rotasyon

Fenerbahçe'de Krasnodar maçı kadrosunda bulunmayan Volkan Şen, Lens’in yokluğunda Kasımpaşa karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak. Hollandalı hoca Dick Advocaat, Alper ile RVP’nin yerine ise Ozan ve Fernandao’ya forma verecek.

0