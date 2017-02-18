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Fenerbahçe’den terör saldırısına lanet

Fenerbahçe Kulübü, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısını lanetledi.
00:1918 Şubat 2017
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Fenerbahçe’den terör saldırısına lanet

Fenerbahçe Kulübü, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısını lanetledi.

Sarı-lacivertli kulüp şu ifadeleri kullandı;

Bugün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunan Savcılar Sitesi’ne bomba yüklü bir araçla terör saldırısı düzenlendiğini, saldırıda 15 vatandaşımızın yaralandığını ve 3 yaşında minik bir yavrumuzun ne yazık ki hayatını kaybettiğini çok derin bir üzüntüyle öğrendik.

Yapılan bu hain terör saldırısını lanetliyor, hayatını kaybeden minik yavrumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm ulusumuza başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz.”

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