Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fransa Açık’ta Türk hakem

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda ilk defa bir Türk hakem yer alacak.
14:5118 Şubat 2017
0
Fransa Açık’ta Türk hakem

Türk hakem Esin Kıratlı, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık'ta görev alacak.

Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ta ilk kez bir Türk hakem görev yapmaya hak kazandı. Mayıs ayında Paris'te yapılacak olan turnuvada, Esin Kıratlı da çizgi hakemi olarak görev yapacak.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “Senelerdir göstermiş olduğu üstün başarılarla Türk tenis hakemliği camiasını gururlandıran Esin Kıratlı’yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.

Etiketler
Esin Kıratlı Fransa Açık tenis
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER