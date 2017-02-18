Galatasaray sakatlar hakkında bilgi verdi

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosuna almadığı oyunculardan Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lionel Carole ve Hakan Balta’nın sakatlık durumları ile ilgili açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Eren Derdiyok: Saha ve salonda kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Wesley Sneijder ve Lionel Carole: Tedavileri sonrası kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
Hakan Balta: Takımımızın İstanbul’da yaptığı idmanda sağ uyluk iç adale grubunda ağrı oluşan ve sponsor hastanemiz Medical Park’ta çekilen MR’ında birinci derece zorlanma tespit edilen oyuncumuz günü tedavi ile geçirdi.”