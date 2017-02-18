Galatasaray’da Bruma belirsizliği

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesinde kamp kadrosuna almadığı Bruma ile ilgili açıklama yapmadı.

Galatasaray’ın Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde Igor Tudor'un açıkladığı 18 kişilik kadro tercihi çok konuşuldu. Tudor; Wesley Senijder, Lionel Carole, Eren Derdiyok, Hakan Balta ile Bruma'yı Rizespor maçı kadrosuna dahil etmedi. Galatasaray Kulübü'nden sakat futbolcuların durumu hakkında yapılan açıklamada, Sneijder, Eren, Carole ve Hakan Balta ile ilgili bilgiler verildi. Ancak Bruma konusunda ise hiçbir ifade kullanılmadı.

Galatasaray sakatlar hakkında bilgi verdi Galatasaray Kulübü, Wesley Sneijder, Eren Derdiyok, Lionel Carole ve Hakan Balta'nın sakatlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Yapılan açıklamada sakat olmadığı kesinleşen Bruma'nın neden kadroya alınmadığı merak konusu oldu. Tudor'un antrenmanlarda Bruma ile sıkıntı yaşadığı iddia edildi.