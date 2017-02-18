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GALATASARAY
18 Şubat 2017 19:00
ÇAYKUR RİZESPOR
vs
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Galatasaray’da Bruma belirsizliği

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesinde kamp kadrosuna almadığı Bruma ile ilgili açıklama yapmadı.
13:4718 Şubat 2017
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Galatasaray’da Bruma belirsizliği

Galatasaray’ın Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesinde Igor Tudor'un açıkladığı 18 kişilik kadro tercihi çok konuşuldu. Tudor; Wesley Senijder, Lionel Carole, Eren Derdiyok, Hakan Balta ile Bruma'yı Rizespor maçı kadrosuna dahil etmedi. Galatasaray Kulübü'nden sakat futbolcuların durumu hakkında yapılan açıklamada, Sneijder, Eren, Carole ve Hakan Balta ile ilgili bilgiler verildi. Ancak Bruma konusunda ise hiçbir ifade kullanılmadı.

18 Şubat 2017 Galatasaray sakatlar hakkında bilgi verdi Galatasaray Kulübü, Wesley Sneijder, Eren Derdiyok, Lionel Carole ve Hakan Balta'nın sakatlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Yapılan açıklamada sakat olmadığı kesinleşen Bruma'nın neden kadroya alınmadığı merak konusu oldu. Tudor'un antrenmanlarda Bruma ile sıkıntı yaşadığı iddia edildi.

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