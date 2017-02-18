Galibiyeti elma yiyerek kutladılar!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta lider Güzelorduspor ile en yakın takipçisi Yeni Amasyaspor karşılaşmasında gülen taraf ev sahibi takım oldu. Güzelorduspor galibiyeti ‘Amasya elması’ yiyerek kutladı.

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