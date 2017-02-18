Giresunspor seriye bağladı

TFF 1. Lig’in 21. haftasında deplasmanda Manisaspor’u 2-1 mağlup eden Giresunspor, seriye devam ediyor.

Ligdeki son 5 maçından galibiyetle ayrılan Giresunspor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Son haftaların en iyi takımı olarak gösterilen ve geride kalan iki maçta 10 gol atan yeşil-beyazlı takımda keyifler yerinde. Manisaspor galibiyetinin ardından yöneticiler soyunma odasına gelerek futbolcuları tebrik etti. Soyunma odasında futbolculara hitaben konuşma yapan Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, “Tüm Giresun, 1 milyon taraftar ve ailelerimiz bu maçı bekliyordu. Sizler tüm Türkiye'ye kendinizi gösterdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu galibiyetin pirimi ise 15 bin lira” dedi.