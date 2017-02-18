Hedefte Dick Advocaat var

Yönetim, Kasımpaşa ve Avrupa Ligi’nde Rus ekibiyle yapılacak rövanş maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde, tecrübeli hoca ile yeni sezonda yola devam edip etmeme kararını masaya yatıracak.

Kranodar mağlubiyetinde ortaya konan etkisiz futbol ve ligdeki kötü sonuçlar, Fenerbahçe'nin hocası Advocaat'ı tartışma konusu haline getirdi. Eleştiri oklarının hedefi olan Hollandalı çalıştırıcıya yöneticiler arasında ciddi eleştiriler söz konusu. Kasımpaşa ve Krasnodar rövanş maçında olumsuz bir sonuç alınması durumunda tecrübeli teknik adam ile yeni sezonda devam edip etmeme kararı gözden geçirilecek.

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Fenerbahçe yönetimindeki ortak kanı, Teknik Direktör Advocaat'ın, Krasnodar karşısında yanlış taktikle takımı sahaya sürmesi oldu. Hollandalı hocanın, futbolcuları adam adama markaj gibi ilkel bir anlayışıyla oynattığını savunan bazı yöneticilerin, “Fenerbahçe kendi kimliğinin dışında bir futbol oynadı, oyuncular da maç sonrası ‘Bu oyun anlayışıyla hiçbir rakibi yenemeyiz' serzenişinde bulundu” yorumlarını yaptığı öğrenildi.

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Daha önce rakipleri Antrenör Mario Been'in izlediğini kaydeden bazı yöneticiler, bu kez Advocaat'ın Krasnodar'ı bizzat takibe aldığını hatırlattı. Ancak taktik ile rakibin güçlü ve zayıf yanları konusunda tecrübeli hocanın sınıfta kaldığını ifade eden yöneticiler, mağlubiyetin faturasını Hollandalı teknik adama kesti. Yöneticiler, “Neden 60 dakika adam adama markaj oynadık” diyerek tecrübeli çalıştırıcıyı eleştirdi.