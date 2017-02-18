Hikmet Karaman: Galatasaray’a iyi kondisyon antrenmanı yaptırdık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray ile 1-1 biten maç sonunda konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor’da teknik direktör Hikmet Karaman, mücadeleyi değerlendirdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli teknik adamın sözleri şöyle;

“Değişen teknik adam, 2-3 değişik oyuncu… Maçı görüp oyuna ona göre müdahale edecektik ve sahaya böyle çıktık. Kaptığımız toplarla atağa çıkarken top kaybettik. 0-0’dayken olgun ataklar yapamadık. Kaliteli pası yapamadık. Yakaladığımız 2 pozisyonda ise final pasını yapamadık.

Yediğimiz golde kaptırılan top, Josue cins gibi! Hop enfes pas… Podolski de kendisini iyi unutturmuş. Arkada top önüne düştü ve vurdu golü yaptı.

İlk yarı yenik kapattık. Golü yedikten sonra iyi oynayamadık. İkinci yarı oyunu riske ederek rakibi fiziksel olarak bıktırdık. Galatasaray’a iyi kondisyon antrenmanı yaptırdık. Bu koşuyu (118 km) daha önce yapmadı Galatasaray…

Genç ve tecrübesiz bir takımız. Ama kendimizi geliştiriyoruz. 1-1’den sonra ataklara doğru çıksak galibiyet golünü de bulacağız. İyi bir oyun oynadık. 1 puan aldık. Rizespor iyi bir takım, bunu da skora mutlaka iyi yansıtacağız.“