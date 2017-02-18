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GALATASARAY
18 Şubat 2017 19:01
ÇAYKUR RİZESPOR
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GALATASARAY
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Igor Tudor: Galip gelmediğiniz zaman mutlu olamazsınız

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Çaykur Rizespor ile berabere biten mücadeleyi değerlendirdi.
21:4318 Şubat 2017
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Igor Tudor: Galip gelmediğiniz zaman mutlu olamazsınız

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor, maç sonunda konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın başında ilk maçına çıkan Hırvat teknik adamın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

Futbolcularıma bir şey söyleyemem. Ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Rakip Çaykur Rizespor da iyi oynadı ve maç berabere bitti.

Galip gelmediğiniz zaman mutlu olamazsınız. Ama oyuncularımın mentalitesinden mutluyum. Antrenmanlarda defans çalışmıştık. Bunu iyi başardık, iyi defans yaptık. Doğru yoldayız. Maçtan sonra da oyuncularımı soyunma odasında tebrik ettim.

Derbiye 8 günümüz var. Önümüzde hazırlanmak için uzun bir süre var ve derbiye iyi hazırlanacağız.

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig
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