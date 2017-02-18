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GALATASARAY
18 Şubat 2017 19:00
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GALATASARAY
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Igor Tudor kanunları

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, geldiği gibi ağırlığını hissettirdi. Hırvat çalıştırıcı futbolculardan özel yaşamlarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.
11:1318 Şubat 2017
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Igor Tudor kanunları

Galatasaray'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Teknik Direktör Riekerink ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Igor Tudor, kendine has stilini sarı-kırmızılı takım üzerine yansıtmak için çaba sarf etmeye başladı. Hırvat teknik adam, antrenmanlarda futbolcularıyla toplantılar yaparak olmazsa olmazlarını anlattı. Genç çalıştırıcının, oyunculara “Mücadelelerde bireysellikten önce takım ruhunu sahaya yansıtmalısınız” dedi.

Tudor, Galatasaray formasının değerini bilenin takımda artık yer bulacağını da ifade ederek, “Savaşan, hırslı oynayan, başarı için çırpınan futbolcu profilini seviyorum. Herkes özel yaşamına da dikkat etmeli. Ekstra antrenman yapmanız, uyku saatlerinize önem vermeniz gerekiyor” diye konuştu. Sarı-kırmızılı camiada, uzun süre sonra disiplini ön planda tutan bir hocanın takımın başına geçmesi memnuniyeti de beraberinde getirdi.

BRUMA’YI ÇARPTI

Genç hoca, sezonun en büyük patlamasına imzasını atan Portekizli futbolcuyu önceki günkü antrenmanda neden olduğu gerginlik yüzünden bugünkü Çaykur Rize maçı kadrosuna dahil etmedi. Tudor, Hakan'ı da antrenman eksiği olduğu gerekçesiyle Rize'ye götürmedi.

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galatasaray Igor Tudor
Son güncelleme: 11:14 | 18.02.2017
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