Kadın basketboluna Türk damgası

Kupa 1’de Fenerbahçe, şampiyonluk adaylarından. Kupa 2’nin çeyrek finalindeki 8 takımdan 3’ü Türk. Hatay BŞ Belediyesi iki kupadan birinde yoluna devam edecek.

Türkiye kadın basketbolunda milli takımlar seviyesinde düşüşte ama yabancılarla takviyeli kulüplerimiz Avrupa'daki başarılarını sürdürüyor. 2 kupadaki 7 temsilcimizden 5'i yola devam ediyor. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, A Grubu'nda 10 galibiyet 3 yenilgi ile 2. sırada ve turu garantiledi. Kanarya, şampiyonluğun favorilerinden. Aynı grupta Mersin BŞB ise 2 galibiyette kaldı ve elendi.

Kupa 1'de B Grubu'nda yer alan Hatay BŞB, son maçında Sopron'u 3 uzatmada yenerek, statüye göre 5. veya 6. sırada turu tamamlayıp Avrupa Kupası'na katılmayı garantiledi. Kupa 2'de elenen tek takımımız Canik Belediye. G.Saray, Yakın Doğu Üniversitesi ve Bellona AGÜ, çeyrek final vizesi aldı. Hatay'ın da katılmasıyla Avrupa Kupası çeyrek finalindeki 8 takımın 4'ünün Türk olması ihtimali bulunuyor.